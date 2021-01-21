Мир
 
Последние новости
Байден продлит ракетный договор с Россией
Албания объявила российского дипломата персоной нон грата
В Москве задержали двух соратников Навального
«Почта России» обнаружила в посылке похожий на гранату предмет
Кравчук сообщил об остановке передачи пленных украинцев Медведчуку
Time поместил на обложку Байдена в разгромленном Овальном кабинете
Назван срок отстранения Овечкина и других россиян от матчей за посиделки в отеле
В США пообещали сохранить санкции против России из-за Крыма
Экологи смогли надолго задержать строительство «Северного потока-2»
Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Президент США Джо Байден предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позвольте мне прояснить: ситуация продолжит усугубляться прежде, чем станет улучшаться», — отметил американский лидер.

По его словам, число смертельных случаев достигнет 500 тысяч уже в феврале. Байден добавил, что понадобятся месяцы, чтобы ситуация улучшилась. При этом политик выразил уверенность в том, что США победит пандемию.

В декабре Байден спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Демократ утверждал, что граждане могут не увидеть положительных тенденций с пандемией до марта. «Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле», — пояснил политик.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире: 24 538 028. С начала пандемии в стране скончались 408 011 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в США
Трамп согласился с теорией о создании коронавируса для победы Байдена на выборах
Байден представил план по борьбе с коронавирусом