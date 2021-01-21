Байден предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в США

Президент США Джо Байден предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позвольте мне прояснить: ситуация продолжит усугубляться прежде, чем станет улучшаться», — отметил американский лидер.

По его словам, число смертельных случаев достигнет 500 тысяч уже в феврале. Байден добавил, что понадобятся месяцы, чтобы ситуация улучшилась. При этом политик выразил уверенность в том, что США победит пандемию.

В декабре Байден спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Демократ утверждал, что граждане могут не увидеть положительных тенденций с пандемией до марта. «Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле», — пояснил политик.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире: 24 538 028. С начала пандемии в стране скончались 408 011 человек.