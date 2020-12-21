Трамп согласился с теорией о создании коронавируса для победы Байдена на выборах

Американский президент Дональд Трамп согласился с теорией о создании коронавируса для победы демократа Джо Байдена на выборах. Он сделал репост видео, авторы которого выдвинули такую теорию, в своем Twitter.

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Видео под заголовком «Как украсть выборы», опубликованное анонимным пользователем, уже собрало более 650 тысяч просмотров. По мнению его создателей, для того, чтобы обеспечить победу Байдена на выборах, заинтересованные стороны искусственно создали коронавирус, «завезли» его в США и допустили коллапс экономики и гибель тысяч американцев.

Закадровый голос утверждает, что пресса «прикрывала» Байдена, чтобы не допустить переизбрания Трампа. The Independent указывает, что в целом видео повторяет претензии республиканца к своему сопернику.

Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.