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Трампа заподозрили в подготовке захвата власти

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Фото: Danny Wild / Reuters

В Белом доме заподозрили, что президент США Дональд Трамп готовится отменить результаты выборов и захватить власть в стране. Об этом пишет Axios со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники.

В администрации Трампа отмечают, что американский лидер проводит слишком много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом. Чиновники опасаются, что Трамп может отменить результаты выборов и захватить власть.

Источники издания беспокоятся из-за идей Флинна о возможном введении военного положения и о конфискации устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов. Их опасение также вызывает желание Трампа назначить Пауэлла специальным советником по вопросам фальсификации выборов.

Издание пишет, что из-за сложившейся политической ситуации обеспокоены даже те политики, «которые, возможно, пережили больше безумия и беспредела, чем любые официальные лица администрации в истории».

Ранее действующий президент США Дональд Трамп снова отказался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что его соперник Джо Байден, представляющий Демократическую партию, проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

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