Трамп открестился от уголовного преследования сына Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп открестился от уголовного преследования сына своего оппонента, избранного президента США Джо Байдена. Он написал на своей странице в Twitter, что не имеет к расследованию никакого отношения.

«Я не имею НИКАКОГО отношения к потенциальному уголовному преследованию Хантера Байдена или семьи Байдена», — заявил он. Трамп отметил, что заявления в СМИ об обратном — всего лишь «фейковые новости», добавив, что на это «очень грустно смотреть».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что генпрокурор США Уильям Барр знал о расследовании против Хантера Байдена, но молчал, чтобы не повлиять на исход выборов. При этом отмечалось, что в последние месяцы перед выборами Трамп и другие представители Республиканской партии США оказывали давление на Барра, призывая раскрыть данные о делах обоих Байденов.

10 декабря Хантер Байден заявил, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр приступил к изучению его налоговой истории. Однако сын избранного президента США выразил уверенность в своей невиновности, отметив, что пользовался услугами налоговых консультантов. Позже стало известно, что Министерство юстиции США заинтересовалось его связями с украинской газовой компанией Burisma.

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