Против сына Байдена завели дело

Власти штата Делавэр завели дело против сына Джо Байдена Хантера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его письменное заявление.

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Он указал, что ведется расследование по вопросу возможной неуплаты им налогов. «Офис федерального прокурора США по штату Делавэр сообщил моему адвокату, что они изучают мои налоговые дела. Я очень серьезно подхожу к этому делу», — заявил он. Сын нового президента США отметил, что уверен в своей невиновности, поскольку привлекал к своей деятельности профессиональных советников по налогам.

Хантер Байден неоднократно привлекал внимание прессы и оппонентов его отца из Республиканской партии. В первую очередь это было связано с обнаружением новых улик по делу работавшей на Украине нефтегазовой компании Burisma, где Байден-младший занимал пост члена совета директоров в то время, как Байден-старший был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

В сентябре сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности 3,5 миллиона долларов на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. 11 переводов на сумму 392 тысячи долларов прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.