Адвокат Трампа обвинил Байдена в наркозависимости сына

Адвокат американского президента Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани обвинил кандидата от Демократической партии Джо Байдена в наркозависимости сына. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

По словам Джулиани, Хантер Байден так и не покончил с наркотиками. Адвокат отметил, что у него есть фотографии, доказывающие наркозависимость сына Байдена. Он подчеркнул, что единственный, кто виноват в том, что у Хантера уже на протяжении 30 лет проблемы с наркотиками, — сам Джо Байден.

Бывший градоначальник рассказал, что демократ не дал своему сыну вести обычную жизнь, а вместо этого использовал его для сбора взяток. Он добавил, что «нельзя впутывать наркозависимого в сделки с убийцами и организованной преступностью».

Ранее председатель юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэм обвинил сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в коррупции «промышленного масштаба». Сенатор вспомнил заявления бывшего партнера по бизнесу Хантера Байдена — Тони Бобулински, — который утверждал, что Джо Байден был замешан в их делах. Политик планирует провести слушание, в ходе которого спросит у ФБР, почему бюро в течение целого года не предпринимало никаких действий, имея в распоряжении ноутбук Байдена-младшего.