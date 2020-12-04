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Байден поручился за замешанного в скандалах сына

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Джо и Хантер Байден
Джо и Хантер Байден
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден заявил, что никто из членов его семьи, в том числе сын Хантер, не станет заниматься бизнесом, который так или иначе может спровоцировать конфликт интересов для него как для нового главы государства. За сына, который ранее был замешан в серии скандалов, политик поручился в ходе интервью CNN, пишет New York Post.

«Мой сын, моя семья не будут вовлечены в бизнес, который находится в конфликте или же не находится на достаточном расстоянии от президента и властей», — подчеркнул Байден.

Как отмечает издание, на протяжении нескольких недель, предшествовавших президентским выборам в США, Хантер Байден неоднократно привлекал внимание прессы и оппонентов его отца из Республиканской партии. В первую очередь это было связано с обнаружением новых улик по делу работавшей на Украине нефтегазовой компании Burisma, где Байден-младший занимал пост члена совета директоров в то время, как Байден-старший был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Так, в одной из мастерских в американском штате Делавэр обнаружили ноутбук, который, предположительно, принадлежал Хантеру Байдену и который он лично сдал туда на ремонт. Среди материалов, найденных на жестком диске компьютера, в частности, оказалась переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который также работал в Burisma. В одном из писем Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне, когда тот уже работал в Белом доме. При этом сам Байден ранее заявлял, что никогда не обсуждал с сыном его дела на Украине.

В сентябре сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности 3,5 миллиона долларов на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. 11 переводов на сумму 392 тысячи долларов прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.

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