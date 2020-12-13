Власти США заинтересовались связями сына Байдена с украинской газовой компанией

Министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера заинтересовалось его связями с украинской газовой компанией Burisma. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Согласно сведениям американского издания, власти США запросили информацию о связях Хантера не только с украинской фирмой, но также и с «двумя десяткам других организаций». Помимо этого, Минюст начал изучать деловые отношения сына избранного президента с Китаем и его «другие финансовые транзакции».

Отмечается, что в рамках расследования, которое началось еще в 2018 году, власти страны в определенный момент заподозрили Байдена-младшего в возможном совершении преступлений по отмыванию денег.

Ранее 10 декабря сын нового президента США заявил, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр приступил к изучению его налоговой истории. При этом он выразил уверенность в своей невиновности, отметив, что пользовался услугами налоговых консультантов.