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Следователи заинтересовались китайскими делами сына Джо Байдена

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Джо и Хантер Байдены
Джо и Хантер Байдены
Фото: Jonathan Ernst / REUTERS

Министерство юстиции США в рамках расследования дела сына Джо Байдена Хантера о налогах изучает его деловые отношения в Китае. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Так, следователи обратили внимание на отчеты Хантера Байдена по «подозрительным» транзакциям, поступившим из ряда зарубежных стран, в том числе из Китая.

По информации телеканала, расследование началось еще в 2018 году.

Ранее 10 декабря сын нового президента США заявил, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр приступил к изучению его налоговой истории. При этом он выразил уверенность в своей невиновности, отметив, что пользовался услугами налоговых консультантов.

В сентябре сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности 3,5 миллиона долларов на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. 11 переводов на сумму 392 тысячи долларов прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.

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