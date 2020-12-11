Генпрокурор США знал о расследовании против сына Байдена и молчал из-за выборов

Генпрокурор США Уильям Барр знал о расследовании против Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена, но публично молчал об этом, чтобы не повлиять на исход выборов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к вопросу источники.

Сообщается, что Барр был осведомлен о следствии по меньшей мере с весны, но специально прилагал усилия, чтобы не допустить обнародования информации о нем. Отмечается, что в последние месяцы перед выборами президент Дональд Трамп и другие представители Республиканской партии давили на него, призывая раскрыть данные о делах обоих Байденов.

Отмечается, что глава ФБР Джеймс Коми действовал противоположным образом на выборах 2016 года — он публично объявил о том, что ведется расследование по поводу электронных писем кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

10 декабря Хантер Байден заявил, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр приступил к изучению его налоговой истории. При этом он выразил уверенность в своей невиновности, отметив, что пользовался услугами налоговых консультантов.

В сентябре сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности 3,5 миллиона долларов на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. 11 переводов на сумму 392 тысячи долларов прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.