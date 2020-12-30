Байден спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в США

Избранный президент США Джо Байден спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в Дэлавере, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Он предрек, что «дела станут хуже, прежде чем стать лучше». По мнению демократа, граждане могут не увидеть положительных тенденций с пандемией до марта. «Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле», — пояснил политик.

Материалы по теме Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин? Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?

Байден подчеркнул, что действия администрации действующего главы государства Дональда Трампа «далеко отстали» от необходимых. Кроме того, при нынешних темпах вакцинации потребуются «годы, а не месяцы» для создания коллективного иммунитета от COVID-19. Даже если производство препарата резко ускорится, большинство населения США удастся вакцинировать через несколько месяцев, заключил он.

Ранее Байден предсказал тяжелый период борьбы с пандемией коронавируса в США. По его словам, несмотря на начавшуюся в стране вакцинацию населения, «люди продолжат заражаться и умирать» от последствий вызываемого вирусом заболевания. «Простая правда заключается в том, что наиболее тяжелые дни в нашей борьбе с COVID-19 еще впереди», — сказал он. Политик заверил, что его администрация приступит к выполнению своих задач в первый же день после инаугурации, которая состоится 20 января.