Байден спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в США

Избранный президент США Джо Байден спрогнозировал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в Дэлавере, трансляцию вел телеканал C-SPAN.
Он предрек, что «дела станут хуже, прежде чем стать лучше». По мнению демократа, граждане могут не увидеть положительных тенденций с пандемией до марта. «Критики говорили, что я алармистски настроен, но я всегда обещал говорить вам, как дела обстоят на самом деле», — пояснил политик.
Байден подчеркнул, что действия администрации действующего главы государства Дональда Трампа «далеко отстали» от необходимых. Кроме того, при нынешних темпах вакцинации потребуются «годы, а не месяцы» для создания коллективного иммунитета от COVID-19. Даже если производство препарата резко ускорится, большинство населения США удастся вакцинировать через несколько месяцев, заключил он.
Ранее Байден предсказал тяжелый период борьбы с пандемией коронавируса в США. По его словам, несмотря на начавшуюся в стране вакцинацию населения, «люди продолжат заражаться и умирать» от последствий вызываемого вирусом заболевания. «Простая правда заключается в том, что наиболее тяжелые дни в нашей борьбе с COVID-19 еще впереди», — сказал он. Политик заверил, что его администрация приступит к выполнению своих задач в первый же день после инаугурации, которая состоится 20 января.