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Трамп счел позорным объем коронавирусной помощи американцам

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Кадр: Twitter

Президент США Дональд Трамп раскритиковал и отказался подписывать новый закон о поддержке экономики: по его мнению, объем коронавирусной помощи американцам — чеки по 600 долларов каждому — позорно мал на фоне больших трат на иностранную помощь. Видео выступления он выложил в Twitter.

Президент несколько минут перечислял получателей иностранной помощи США и различные сферы, в которые по проекту направятся деньги — включая музеи Вашингтона, рыболовство и поддержку нелегальных мигрантов. Затем он посетовал на то, что «работающим в поте лица налогоплательщикам достанется только по 600 долларов», а также на то, что недостаточно денег выделяется на помощь малому бизнесу.

«У Конгресса достаточно денег на иностранные государства, лоббистов и особенные нужды, но он отправляет как можно меньше простым американцам, которые в них нуждаются. Они не виноваты в пандемии, в ней виноват Китай», — заявил Трамп. Он закончил выступление, призвав законодателей повысить выплаты до 2 тысяч долларов.

Проект стимулирования экономики объемом более 900 миллиардов долларов ранее одобрил Конгресс. Демократы и республиканцы долго не могли договориться о новом пакете. Новый избранный президент США Джо Байден заявил, что первым делом займется борьбой с эпидемией коронавируса — вакцинацией и восстановлением экономики.

Сейчас США опережают все остальные страны по числу заболевших: в стране зафиксировано более 18,2 миллиона случаев заболевания и свыше 322 тысяч смертей.

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