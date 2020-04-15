Трамп распорядился напечатать свое имя на чеках материальной помощи американцам

Президент США Дональд Трамп распорядился напечатать его имя на чеках с 1200 долларами материальной помощи, которые получат 70 миллионов человек в рамках программы государственной поддержки. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

По данным издания, Трамп обсуждал с главой американского Минфина Стивеном Мнучином возможность того, чтобы на чеках стояла его подпись, но это оказалось невозможно по закону, поэтому на них будет напечатано его имя По некоторым мнениям, это может затянуть отправку чека, но собеседники журналистов в финансовом ведомстве опровергли эту информацию и заявили, что все выплаты будут отправлены в срок.

Сообщается, что это первый в истории страны случай, когда на чеках Налогового управления США напечатают имя главы государства. За последние десятилетия к подобной мере прибегали несколько раз: либо с целью стимулирования экономики в тяжелое для нее время, либо чтобы распределить среди населения дивиденды от экономического успеха. Однако налоговые службы всегда позиционировались как не имеющие связи с текущим правительством страны и какой-либо из политических партий.

Как считают эксперты издания, американский лидер с помощью такого шага пытается политизировать борьбу государства с пандемией и набрать политических очков в свете предстоящих выборов, на которых он рассчитывает завоевать второй срок.

О том, что американские граждане получат более 1000 долларов от государства, сообщалось еще в конце марта. Собеседник «Ленты.ру» в штате Калифорния подтвердил, что получил 1200 долларов от федеральных властей, а также еще 600 долларов от властей штата.

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