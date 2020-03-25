США решили потратить на поддержку экономики 2 триллиона долларов

Власти США достигли соглашения о выделении двух триллионов долларов на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Предположительно, сенат проголосует за пакет помощи в среду, 25 марта, после чего придет очередь палаты представителей. Только после этого документы окажутся на столе президента Дональда Трампа. Таким образом, указал советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, общий размер финансовой помощи достигнет шести триллионов долларов.

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По плану, порядка 500 миллиардов долларов пойдет на помощь бизнесу, из них 50 миллиардов — на поддержку авиакомпаний; 350 миллиардов выделят на помощь малым предприятиям, 150 миллиардов долларов — больницам и другим поставщикам медицинских услуг на оборудование и необходимые материалы. Также средства направят властям штатов. Для американцев с низким и средним уровнем дохода предусмотрены прямые выплаты в размере 1,2 тысячи долларов за каждого взрослого, а также 500 долларов за каждого ребенка.

Информация о грядущем введении мер дополнительной поддержки вселила оптимизм на рынках. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE достигала 28,01 доллара за баррель. Также росла в цене и нефть марки WTI — на 3,75 процента, до 24,91 доллара за баррель.

В США, по последним данным, зафиксировано 54 893 случая инфицирования; 783 человека погибли, 348 — вылечились. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что именно США могут стать новым эпицентром коронавируса.

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