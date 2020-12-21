Американцам приготовились раздать деньги просто так

Власти США приготовились принять новый пакет антикризисных мер объемом в 900 миллиардов долларов и раздать американцам деньги просто так. К такому соглашению пришли в Конгрессе, указывает Bloomberg. Это соглашение предусматривает, в частности, прямые выплаты гражданам по 600 долларов — это в двое меньше, чем в разгар первой волны эпидемии.

Кроме того, предусмотрены еженедельные надбавки к пособиям по безработице (по 300 долларов) вплоть до марта и меры поддержки авиакомпаний, кинотеатров и концертных площадок (каждой отрасли по 15 миллиардов долларов), еще 82 миллиарда выделят школам, а больше 50 миллиардов пойдет на внедрение вакцин, тестирование и отслеживание заболеваемости коронавирусом. На кредиты малому бизнесу хотят выделить 284 миллиарда.

Текст законопроекта еще готовится. Предполагается, что палата представителей проголосует по пакету в понедельник, 21 декабря, вслед за сенатом. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более трех триллионов долларов, однако, несмотря на резкий рост числа зараженных и перегруженность системы здравоохранения, никаких мер с апреля не предпринимал. Демократы и республиканцы долго не могли договориться о новом пакете. Новый избранный президент США Джо Байден заявил, что первым делом займется борьбой с эпидемией коронавируса — вакцинацией и восстановлением экономики.

Сейчас США бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом: 20 декабря в стране зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума.