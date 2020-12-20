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В США снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом

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Фото: Carl Recine / Reuters

В США снова побит рекорд по заболеваемости коронавирусом: в стране зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума. Соответствующие данные размещены на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

За сутки в Соединенных Штатах вывили 403 359 случаев заражений.

Всего, по данным CDC, в США зарегистрировано 17 391 270 заражений коронавирусом. С начала пандемии 312 636 человек скончались.

В прошлый раз рекорд по заболеваемости коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в США был побит 11 декабря. Тогда за сутки было выявлено более 230 тысяч новых случаев заражения.

10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты поставили рекорд по смертности от коронавируса: в стране впервые было зарегистрировано более трех тысяч смертей от вируса за один день.

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