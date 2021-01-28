Попова раскрыла число обнаруженных в России мутаций коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла число обнаруженных на территории страны мутаций коронавируса. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

По ее словам, российские ученые зарегистрировали почти полторы тысячи мутаций инфекции. «Но все изменения, которые мы видим в нашей стране, являются нейтральными. Эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении "вирус и человеческий организм"», — уточнила глава ведомства.

Попова подтвердила, что британский штамм коронавируса более заразен — по разным данным, он передается на 36 или 70 процентов проще. Тем не менее в настоящее время специалисты не наблюдают распространение этой мутации в России. «Чтобы понимать, циркулирует он в Российской Федерации или нет, мы сейчас проводим большое количество исследований, которые называются секвенирование», — добавила она.

Ранее Попова допустила отказ от масок в России в 2021 году. «И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — объяснила глава Роспотребнадзора.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммах SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.