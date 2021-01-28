Попова допустила отказ от масок в России в 2021 году

В 2021 году, возможно, россияне смогут отказаться от ношения медицинских масок для профилактики коронавируса — такая надежда есть. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — сказала Попова.

Кроме того, она отметила, что иммунитет к коронавирусу есть в среднем у 20-25 процентов россиян.

Всеобщий масочный режим начал действовать в России с октября 2020 года. Маску обязательно надевать при входе в лифт, общественный транспорт, такси, а также при нахождении на парковке, в местах массового пребывания людей, где одновременно находятся более 50 человек. Попова тогда говорила, что отказаться от масок можно будет в начале массовой вакцинации.