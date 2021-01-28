Инфекционист оценила идею ношения двух масок

Глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман оценила идею ношения двух масок, чтобы защититься от COVID-19. Ее слова приводит РИА Новости.

Инфекционист заявила, что ношение двух масок одновременно, практикуемое некоторыми американскими чиновниками, никак не оправдано с точки зрения имеющихся научных данных. Кроме того, такой способ может привести к сонливости, поэтому специалист рекомендует использовать одну защитную маску.

«Хотят они носить две маски — пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», — сказала Гольцман.

Врач напомнила, что человек, носящий обычную маску с соблюдением правил, в случае, когда он общается с другим человеком в маске, надежно защищен от заражения COVID-19.

Ранее в защитной тканевой маске поверх респиратора N95 были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует людям, переболевшим COVID-19, продолжить соблюдать противовирусные меры, включая ношение масок и физическую дистанцию.