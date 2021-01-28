Мир
 
Последние новости
Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
Госсекретарь США заявил о растущей вражде с Китаем
Модели нашли способ визуально увеличить грудь с помощью бикини
Россиян предупредили о возвращении морозов
На российского депутата пожаловались после нецензурной песни в TikTok
Apple сообщила о рекордном росте выручки
Минтруд предложил возмещать россиянам потерянные при переводе в НПФ средства
Депутат Госдумы обжалует изъятие у него активов на 38 миллиардов рублей
Поклонская раскрыла будущее место работы
Новости партнеров
Прослушать новость

Инфекционист оценила идею ношения двух масок

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман оценила идею ношения двух масок, чтобы защититься от COVID-19. Ее слова приводит РИА Новости.

Инфекционист заявила, что ношение двух масок одновременно, практикуемое некоторыми американскими чиновниками, никак не оправдано с точки зрения имеющихся научных данных. Кроме того, такой способ может привести к сонливости, поэтому специалист рекомендует использовать одну защитную маску.

«Хотят они носить две маски — пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови», — сказала Гольцман.

Врач напомнила, что человек, носящий обычную маску с соблюдением правил, в случае, когда он общается с другим человеком в маске, надежно защищен от заражения COVID-19.

Ранее в защитной тканевой маске поверх респиратора N95 были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует людям, переболевшим COVID-19, продолжить соблюдать противовирусные меры, включая ношение масок и физическую дистанцию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мясников прокомментировал требование обязать женщин рожать в маске
Власти Москвы уточнили требования к посещению развлекательных заведений
В Роспотребнадзоре оценили возможность заражения коронавирусом после вакцинации