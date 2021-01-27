Власти Москвы уточнили требования к посещению развлекательных заведений

Власти Москвы уточнили требования к посещению столичных развлекательных заведений после разрешения работать после 23:00. Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк напомнил, что действие перчаточно-масочного режима не отменялось. Об этом сообщает ТАСС.

Немерюк в эфире телеканала «Россия-24» подтвердил, что рекомендация носить маски в столичных барах и ресторанах, а также на танцполах, продолжает действовать. Кроме того, сохраняются ограничения по количеству гостей и требования соблюдать социальную дистанцию. «Танцевать, может, и неудобно (в масках — Примечание Ленты.ру), но зато безопасно», — добавил Алексей Немерюк.

Он также выразил надежду, что предприниматели и рестораторы отреагируют «взаимовежливо» на принятые решения и продолжат соблюдать предписания, а также призовут соблюдать их и своих гостей, в том числе применять необязательные сейчас QR-коды.

27 января мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, разрешающий барам и ресторанам Москвы работать после 23:00. Это касается всех ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии развлечений. Вместе с тем правила по рассадке гостей, установленные Роспотребнадзором, остаются в силе.