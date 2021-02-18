Третья фаза испытаний «Спутника лайт» пройдет в Москве

Третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» пройдет в Москве. В ней примут участие россияне и жители ОАЭ. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов», — отметил Собянин.

По словам градоначальника, однокомпонентный препарат уже прошел первые фазы испытаний. У тех, кто получил вакцину «Спутник лайт», сформировался иммунитет, а сам препарат они перенесли «как обычную прививку».

«Спутник лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.