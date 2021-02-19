Эстонский врач встал на защиту «Спутника V»

Доктор медицинских наук, кавалер ордена Красного Креста Эстонии Адик Левин раскритиковал власти страны за отказ от российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Его открытое письмо с призывом оградить науку от вмешательства политиков опубликовало издание «Sputnik Meedia».

По словам специалиста, встать на защиту российского препарата он решил из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции в стране, которая убивает множество людей и «шатает экономику». «Будучи врачом, я ставлю на первое место жизнь и здоровье наших людей и думаю о том, чтобы у нас меньше болели и умирали жители», — заявил Левин.

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Доктор подчеркнул, что на рынке вакцин сейчас наблюдается сильнейшая конкуренция из-за прибыли, а потому к политическим заявлениям насчет эффективности препаратов нужно относиться критически. Он добавил, что критики российского препарата не являются экспертами ни в области медицины, ни в сфере вирусологии. «Мое послание такое: политики, руки прочь от здравоохранения и медицинской науки! Думайте прежде всего, как спасать жизни наших людей», — призвал врач.

Ранее власти Эстонии отказались закупать российский препарат «Спутник V». Вместо этого они решили использовать американскую вакцину от компании Pfizer. Вакцинация граждан Эстонии американской вакциной началась в конце декабря 2020 года, но, несмотря на это, эстонские показатели по заболеваемости COVID-19 остаются одними из самых высоких в Европе.