В Прибалтике резко выросло число заражений коронавирусом

В прибалтийских странах за прошедшие сутки резко выросло число заражений коронавирусом, передает «Интерфакс».

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Так, в период с 26 по 27 января общее суточное число заражений в Прибалтике выросло с 1736 до 3017, из них 636 случаев пришлось на Эстонию, 1278 — на Литву, а 1103 — на Латвию. Днем ранее в этих странах было зафиксировано 357, 686 и 693 заболевших соответственно. Причина резкого скачка заболеваемости пока не называется.

Всего в странах Балтии с начала пандемии коронавируса заразились почти 285 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 4252 пациента, привились от COVID-19 почти 90 тысяч жителей.

Ранее стало известно, что в литовском городе Мариямполь пациентке по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer. Состояние женщины не ухудшилось, однако четыре человека лишились своей дозы препарата. Было инициировано расследование инцидента.