В больнице города Мариямполе в Литве пациентке случайно вкололи пять доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает портал Delfi.

«Случилось так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор», — рассказал директор больницы Мантас Чесна.

По его словам, с пациенткой «ничего плохого не случилось». Она чувствует себя хорошо, лишь ощущает сильную боль в месте укола. Врачи после инцидента проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями Pfizer.

Из-за ошибки медиков в Мариямполе четыре человека не получили вакцину. Расследование происшествия завершится 28 января.

Ранее сообщалось, что в Литве у 79 врачей вильнюсской клиники «Сантара», привившихся вакциной BioNTech и Pfizer, выявили коронавирус.