Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer

Власти Литвы решили временно приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Об этом в среду, 13 января, сообщило министерство здравоохранения республики, передает .

Как пояснили в Минздраве, при транспортировке партии вакцины были нарушены нормы температурного режима: препарат должен храниться при минус 75 градусах Цельсия.

«Госслужбе по контролю над лекарственными препаратами поручено оперативно выяснить, сказались ли температурные колебания на качественных свойствах вакцины», — подчеркнули в министерстве.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Литве 27 декабря. Прививки сделали 22,5 тысячи человек, то есть 0,81 процента населения. Как считают медики, для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70 процентов.