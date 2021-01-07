Украинская полиция начала проверку слухов о подпольной ВИП-вакцинации

Служба безопасности и полиция Украины начали проверку слухов о том, что в стране проводится подпольная ВИП-вакцинация от коронавируса, для которой используется контрабандная вакцина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы МВД страны Антона Геращенко.

«Если кто-то хочет за свои деньги, на свой страх и риск, уколоть себя какой-то вакциной ― это его право, но продавать вакцину, которая не зарегистрирована и ввезена контрабандным путем, без уплаты таможенных пошлин и налогов, — это является нарушением», — отметил Геращенко.

Замглавы МВД Украины также подчеркнул, что для ввоза медицинских препаратов в страну нужно платить специальный налог. При этом, по словам Геращенко, частное лицо может привезти до пяти упаковок лекарства для собственных нужд.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что некоторые украинские чиновники, политики и бизнесмены сделали прививку от коронавируса. Происхождение вакцины было неизвестно. Позже одна из сотрудниц киевской клиники подтвердила журналистке «Страна.ua» информацию о том, что на базе учреждения проводится тайная ВИП-вакцинация от COVID-19.

О том, что украинские чиновники тайно закупают вакцину производства американского консорциума Pfizer/BioNTech для распространения в узких ВИП-кругах, также рассказывал глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский. По его данным, прививка, состоящая из двух инъекций, обходится в 2,5 тысячи долларов. Препарат привезли 29 или 30 декабря чартерным рейсом, вероятно, как багаж лица, обладающие дипломатическим паспортом, поэтому вакцину удалось пронести мимо таможни. Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать расследование этих слухов.

Официально Украина так и не закупила ни одну из существующих вакцин против COVID-19. 3 января глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины» рассказал о том, что контракт на поставки сразу двух препаратов сорвался. В Минздраве заявили, что предприятие просто не смогло предоставить банковскую гарантию производителю. При этом возможность закупки российских вакцин на Украине неоднократно исключали, несмотря на готовность российской стороны начать поставки.