Президент Латвии призвал граждан не умирать от коронавируса ради Рождества

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал граждан страны поберечь свое здоровье и не портить себе предстоящие праздники такими недугами, как коронавирус. Об этом он заявил в эфире Латвийского телевидения, видеозапись доступна на YouTube.

«Рождество является самой большой мотивацией для людей не болеть коронавирусом, а при неблагоприятном раскладе — не умереть от COVID-19 (...) Те люди, которые умерли от COVID, у тех в этом году Рождества, разумеется, не будет», — ответил политик на просьбу ведущей пояснить, как мотивировать людей соблюдать ограничения во время коронавируса и заставить их оставаться дома.

7 декабря в Латвии вступили в силу новые меры, направленные на ограничение распространения коронавируса. На границе действует усиленный контроль. В школах остаются только ученики 1-4 классов. Общественный транспорт при этом может перевозить не более половины пассажиров от нормы вместимости транспортного средства.

В Латвии за минувшие сутки выявили 584 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 22 104 человек, выздоровели 1866 пациентов. Всего за время пандемии скончались 288 человек, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



