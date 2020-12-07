Эстония установила на границе с Россией забор с колючей проволокой

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии завершил установку первого участка забора с колючей проволокой на границе с Россией. Об этом сообщил заместитель генерального директора департамента Эгерт Беличев, сообщает ТАСС.

«Готова половина подъездных дорог и километр ограждения. Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит», — сказал он и добавил, что сейчас работы ведутся на участке протяженностью восемь километров. Там будут построены все элементы инфраструктуры, включая дороги для патрулирования, системы связи, канализации и электроснабжения.

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Министр внутренних дел Эстонии Алар Ланеман отметил, что «с практической точки зрения речь идет о внешней границе Европейского союза и НАТО». По его мнению, очень важно оснастить границу необходимыми техническими средствами, чтобы европейцам было безопасно жить.

Строительные работы по укреплению границы с Россией эстонская сторона начала в июле. За три года планируется построить инфраструктуру на отрезке длиной 23,5 километра — в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа. Она будет включать в себя патрульные и подъездные дороги, ограды, системы мониторинга. Смета первого этапа составит 20 миллионов евро. Стоимость всего проекта оценивается в 130,5 миллиона евро, он должен быть завершен до 2027 года.

Правительство Эстонии утвердило проект обустройства границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент министр иностранных дел Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Эстония рассчитывает сделать свою границу с Россией «самой современной в ЕС», со стопроцентным техническим контролем. Пограничников намерены обеспечить камерами слежения и беспилотниками.

В 2005 году эстонско-российскую границу юридически согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали министры иностранных дел обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии. Представители Консервативной партии Эстонии выступают против договора. По их мнению, граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором 1920 года.