Эстония начала укреплять границу с Россией

Эстония начала строительные работы по укреплению границы с Россией, сообщает Postimees.

Планируется за три года построить инфраструктуру на отрезке длиной 23,5 километра — в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа. Она будет включать в себя патрульные и подъездные дороги, ограды, системы мониторинга.

Глава отдела погранохраны департамента полиции Эгерт Беличев сообщил, что в настоящее время только одна десятая часть из 136 километров границы обеспечена специальным оборудованием, большую часть ежедневной работы по охране рубежей выполняют пешие патрули. Однако «человеческий глаз не может следить за каждым метром».

«Реальное начало строительства границы — это важный промежуточный финиш, после которого для Эстонии будет создана заметная и лучше защищенная граница», — заявил министр внутренних дел Март Хельме.

В конце июня сообщалось, что Госпогранслужба Украины (ГПСУ) попросила выделить дополнительные 169 миллионов долларов на строительство «Стены» — защитных фортификационных сооружений на границе с Россией. Проект «был инициирован в 2014 году тогдашним премьером Арсением Яценюком. Планировалось оборудовать почти 2000 километров границы противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, опорными пунктами для пограничников. В 2016 году депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что ограждение выглядит как «огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика». Генпрокуратура обнаружила растрату 100 миллионов гривен при строительстве «стены».