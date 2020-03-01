Водитель из России протаранил границу Эстонии

Водитель из России протаранил ворота на границе Эстонии, пытаясь прорваться на ее территорию. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает «Интерфакс».

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Инцидент произошел в ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте. Автомобиль Mitsubishi Pajero не остановился для контроля и продолжал ехать в сторону Эстонии. Полицейские задержали его уже на территории Нарвы. Водителем оказался мужчина средних лет, его личность устанавливается.

Руководитель погранпункта Юллар Кустала заявил, что автомобилист совершил умышленный поступок. Он повредил шлагбаум и ворота. «Хотя в данном случае люди не пострадали, подобный прорыв мог закончиться и более плачевно, ведь в это время на погранпункте довольно интенсивное движение», — подчеркнул он.

В январе в Литве задержали гражданина Узбекистана, который в шапочке из фольги нелегально прокрался через границу из Белоруссии.

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