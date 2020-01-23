Узбекистанец в шапочке из фольги прокрался через границу Литвы

В Литве задержан гражданин Узбекистана, который в шапочке из фольги нелегально прокрался через границу из Белоруссии. Об этом сообщает Fergana.ru со ссылкой на литовскую Службу охраны государственной границы.

22 января сотрудники Друскининкайской заставы заметили с помощью системы видеонаблюдения подозрительного человека в камуфляже и с сумкой. Он пересек границу и двинулся вглубь Литвы через лес. На место прибыл кинолог с овчаркой, которая нашла спрятанную под еловыми ветками одежду, ботинки, шапку и перчатки. Последовав за собакой, пограничники обнаружили и задержали нарушителя границы — 37-летнего узбекистанца.

Одежда и шапка, обнаруженные в лесу, оказались подбиты подкладкой из фольги. Нарушитель надеялся обмануть таким образом установленные на границе тепловизионные камеры видеонаблюдения. Такие случаи были частыми в начале 2000-х годов.

Нарушитель арестован, ему грозит штраф или до двух лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы.

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