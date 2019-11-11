Российская туристка спрятала под корсетом килограмм ртути и попалась

@Huepub / Telegram

Российская туристка из Хабаровского края попыталась вывезти в Китай один килограмм ртути. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает Telegram-канал Hue.

По его информации, женщина спрятала контрабандное вещество, расфасованное по 17 маленьким пузырькам, под корсетом, однако ее остановили сотрудники регионального управления Федеральной таможенной службы.

«Здесь это вообще первый подобный случай», — говорится в сообщении.

На размещенной в сети видеозаписи запечатлен процесс досмотра пассажирки, а также видны, предположительно, извлеченные и завернутые в фольгу емкости с ртутью.

В мае жителя Канады Ипполита Бодунова обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч канадских долларов (около 725 тысяч рублей) за попытку вывезти из Москвы в Торонто 4788 пиявок. Животные были конфискованы и отправлены на экспертизу, в результате которой специалисты установили, что черви принадлежат к редкой разновидности Hirudo Verbana, находящейся на грани исчезновения.

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