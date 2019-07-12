Путешественники из Москвы попытались ввезти сигареты в Европу и попались

Два путешественника из Москвы задержаны в аэропорту Франкфурта. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает Bild.

Мужчины 38 и 39 лет, прилетевшие в Германию из России, задержаны сотрудниками франкфуртской таможни за попытку нелегально провезти 60 тысяч сигарет на общую сумму 13 тысяч евро. Контрабандисты упаковали сигареты в два дорожных чемодана. Власти изъяли нелегально провезенный товар. Возбуждено уголовное дело.

Представители франкфуртской таможни заявили, что подобные случаи не редкость. В 2018 году немецкие власти выявили 50 случаев контрабанды табачных изделий и изъяли около 1,3 миллиона сигарет.

В конце мая сообщалось, что жителя Канады Ипполита Бодунова обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч канадских долларов (около 725 тысяч рублей) за попытку вывезти из Москвы в Торонто 4788 пиявок. Инцидент произошел 17 октября прошлого года, однако суд вынес решение только сейчас. Бодунов, постоянно проживающий в городе Ниагара-Фолс, провинция Онтарио, был задержан в аэропорту Торонто после того, как служебная собака при досмотре обнаружила пиявок в его сумке.

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