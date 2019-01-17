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Женщину с 24 грызунами под юбкой выдала странная походка

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Тайваньские пограничники разоблачили контрабандистку, которая пыталась тайно провезти в страну 24 мыши-песчанки. Об этом сообщает Taiwan News.

60-летнюю женщину остановили на пропускном пункте после возвращения из Китая. Внимание таможенников привлекли ее пышная юбка и странная походка. При обыске выяснилось, что юбка скрывала многочисленных песчанок — небольших грызунов, напоминающих хомяков с длинным хвостом. Каждое животное сидело в отдельном чулке, примотанном к ногам контрабандистки.

Женщина объяснила, что купила грызунов в китайском зоомагазине и везла их друзьям в Тайване, но отказалась признаваться, кому именно. Пограничники полагают, что она работает на преступную организацию, которая пытается нащупать слабые места в процедуре досмотра на таможне.

По словам женщины, она заплатила за самцов песчанки по 50 юаней (500 рублей), самки обошлись ей втрое дороже. За доставку каждой особи ей обещали 60 юаней (600 рублей). На Тайване за самцов дают 500 новых тайваньских долларов (1000 рублей), за самок — 1000 новых тайваньских долларов (2,1 тысячи рублей).

В 2018 году сообщалось, что житель Мексики попытался переслать по почте живого тигренка. Посылку со спрятанным внутри животным обнаружила полицейская собака, которая обнюхивала отправления в поисках контрабанды.

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