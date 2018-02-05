Зоозащитники ужаснулись мучениям раков и начали бороться за их права

Британские защитники животных обнаружили на сайте интернет-магазина Amazon предложение по продаже и доставке живых североатлантических омаров (Homarus americanus). Об этом сообщает The Independent.

Морские раки при этом проводят в пути до недели, что, по мнению зоозащитников, причиняет членистоногим физические страдания. Общественная организация Crustacean Compassion («За сострадание к ракообразным») обратилась к государственному секретарю по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании с петицией о внесении положений о правах омаров и прочих ракообразных в рассматриваемый парламентом страны законопроект о благосостоянии животных (Animal Welfare Bill).

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Несколько пользователей интернет-магазина в комментариях под предложением товара осудили продавцов. «Посылать почтой живых животных — омерзительная жестокость и варварство. Я сегодня же закрою свой аккаунт на Amazon», — написала Сьюзан Маккенна. «Это отвратительно... Живых существ заказывают по почте, как какие-то вещи. Да еще с инструкцией, как варить их живьем. Омары чувствуют боль — я знаю это еще с детства, когда мой отец варил крабов», — отметил другой пользователь.

Представитель Amazon сообщил, что омары продаются независимым поставщиком Fine Food Specialist, и отказался от дальнейших комментариев.

Представитель Fine Food Specialist Дрого Монтегю заявил, что нет никаких научных оснований полагать, что омары способны испытывать боль, добавив, что его компания «старается предоставлять услуги высочайшего уровня».

В январе 2018 года в Швейцарии были приняты поправки к правилам в области ветеринарии, запрещающие варить омаров и других ракообразных живьем.

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