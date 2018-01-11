Правительство Швейцарии отстояло право раков на достойную смерть

Правительство Швейцарии запретило варить живых омаров в кипящей воде. Об этом говорится в поправках к правилам в области ветеринарии, принятых 10 января Федеральным советом страны.

Отныне живые раки, включая омаров, не должны перевозиться в ледяной воде или на льду, а перед тем, как отправиться в кастрюлю, они должны быть оглушены.

Теми же поправками регламентируется эвтаназия для животных, лечение которых признано безнадежным или приведет к еще большим страданиям. В частности, указано, что убийство должно проводиться «профессионально».

Кроме того, в Швейцарии обратили внимание на право собак лаять. «Запрещается использовать устройства, которые автоматически включаются при лае, вне зависимости от причины», — говорится в постановлении правительства.

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