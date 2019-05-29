Летевшего из Москвы пассажира наказали за контрабанду пяти тысяч пиявок

Жителя Канады Ипполита Бодунова обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч канадских долларов (около 725 000 рублей) за попытку вывезти из Москвы в Торонто 4788 пиявок. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел 17 октября прошлого года, однако суд вынес решение только сейчас. Бодунов, постоянно проживающий в городе Ниагара-Фолс, провинция Онтарио, был задержан в аэропорту Торонто после того, как служебная собака при досмотре обнаружила пиявок в его сумке.

Животные были конфискованы и отправлены на экспертизу, в результате которой специалисты установили, что черви принадлежат к редкой разновидности Hirudo Verbana, находящейся на грани исчезновения. Пиявки этого вида используются в медицине. Для дальнейших исследований 240 пиявок отправили в Нью-Йорк, где эксперты выявили, что животные были выловлены в дикой природе.

Бодунов признал свою вину. Помимо штрафа ему также был запрещен импорт, экспорт и владение животными из канадского списка экзотических и вымирающих особей сроком на год.

В январе тайваньские пограничники разоблачили контрабандистку, которая пыталась тайно провезти в страну 24 мыши-песчанки. 60-летнюю женщину остановили на пропускном пункте после возвращения из Китая. Внимание таможенников привлекли ее пышная юбка и странная походка.

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