Стюардессу задержали за слишком тяжелые золотые украшения

Стюардессу индийской авиакомпании Air India задержали при досмотре багажа в аэропорту Индиры Ганди в Дели. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Инцидент произошел, когда самолет, на борту которого работала стюардесса, прибыл из Лондона. Когда бортпроводница проходила таможенный досмотр, ее попросили положить сумку на рентгеновский сканер. Женщина отбросила сумку и заявила, что это не ее вещь. Однако видеозаписи подтвердили, что сумка принадлежит задержанной.

В ручной клади бортпроводницы нашли два браслета из белого золота общей массой 500 граммов при том, что член летного экипажа может провозить с собой не более 40 граммов золота. Все украшения, которые весят больше, облагаются таможенной пошлиной. Полиция ведет расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что два путешественника из Москвы попались в аэропорту Франкфурта на контрабанде. Мужчин 38 и 39 лет, прилетевших в Германию из России, задержали сотрудники франкфуртской таможни за попытку нелегально провезти 60 тысяч сигарет на общую сумму 13 тысяч евро.

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