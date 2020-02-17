На Украине задержали гражданина СССР

Украинские пограничники задержали мужчину, который при досмотре предъявил паспорт гражданина СССР и потребовал свободного пропуска, обвинив представителей власти в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Нарушитель пытался попасть на территорию Украины со стороны Молдавии через пункт пропуска «Кучурган» в Одесской области. Он отказался выполнять требования сотрудников Госпогранслужбы при досмотре, заявив о незаконности их действий.
Мужчина призвал переходить пограничников на сторону Советского Союза. В результате «гражданин СССР» был задержан. Ему запрещен въезд на территорию Украины на три года за нарушение режима перехода границы.
Ранее Украинский институт национальной памяти выразил обеспокоенность формальным отношением местных властей в стране к выполнению закона о декоммунизации. В частности, там отметили, что ведомство изучит вопрос возможного нахождения в Болграде Одесской области памятника Ленину, который «скрывают от государства».
С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.