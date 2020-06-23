На Украине попросили выделить еще 169 миллионов долларов на стену с Россией

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) попросила выделить дополнительные средства на строительство «Стены» — защитных фортификационных сооружений на границе с Россией. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные неправительственной организации Statewatch.

Ведомство предложило выделить еще 4,5 миллиарда гривен (около 169 миллионов долларов США) на проект. Если правительство одобрит инициативу, общая стоимость «Стены» вырастет до 232 миллионов долларов. По данным Statewatch, с начала реализации проекта на него было потрачено более 63 миллионов долларов.

Сдачу сооружений в ГПСУ при этом хотят перенести на 2025 год. В ведомстве отметили, что, если власти примут оба предложения, это будет иметь «положительное влияние на интересы граждан и органов Госпогранслужбы». В частности, позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что повысит эффективность охраны и обороны границы.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. По плану правительства, рубежи с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должны быть оборудованы противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что ограждение выглядит как «огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика». Генеральная прокуратура Украины обнаружила растрату 100 миллионов гривен при строительстве стены. В начале 2019 года контракты по возведению сооружений объявили государственной тайной.

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