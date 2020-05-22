Украина продлила строительство стены на границе с Россией

Украина до 2025 года продлила строительство «стены Яценюка» — защитных фортификационных сооружений на границе с Россией. Об этом со ссылкой на данные Государственной пограничной службы сообщила экспертная организация StateWatch, передает «Страна.ua».

Перенос сдачи сооружений объясняется сокращением финансирования, ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг. Изначально строительство должно было завершиться в 2018 году, позже сроки продлили до 2021-го. Ожидаемая стоимость проекта составляет 4,1 миллиарда гривен.

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Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. По плану правительства, рубежи с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должны быть оборудованы противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что ограждение выглядит как «огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика». Генеральная прокуратура Украины обнаружила растрату 100 миллионов гривен при строительстве стены. В начале 2019 года контракты по возведению сооружений объявили государственной тайной.

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