В Латвии нашли коронавирус у собаки

В Латвии специалисты нашли коронавирус у собаки. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает «Интерфакс».

Это первый подобный случай в стране, по данным Продовольственно-ветеринарной службы. Результаты анализов дают основания полагать, что животное перенесло коронавирус.

В Латвии за минувшие сутки были подтверждены 708 новых случаев COVID-19. Кроме того, 13 инфицированных скончались. С начала пандемии общее число зараженных превысило 79 тысяч человек, умер 1521 пациент.

В конце января на Украине впервые обнаружили хантавирус, переносчиком которого являются крысы. Вирус подхватил житель Львовской области.