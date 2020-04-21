Жителей Латвии призвали активно тратить деньги в борьбе с последствиями пандемии

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс призвал граждан активнее тратить деньги для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Lsm.lv».

«Больше нет оснований абсолютно не тратить и не вкладывать. Если люди не будут тратить и инвестировать, кризис будет только глубже», — заявил он.

Казакс считает, что денег в стране достаточно, однако восстановление экономики после кризиса зависит не только от государственной поддержки, но и от активности граждан. Также он выразил прогноз, что спад в экономике Латвии может превысить 10 процентов.

Ранее международное агентство S&P предсказало глубину падения мировой экономики из-за пандемии коронавируса на уровне 2,4 процента ВВП в 2020 году. Темпы восстановления экономики будут зависеть от политики государств в области здравоохранения и экономики, ситуации в малом и среднем бизнесе и положения на рынке труда. В то же время баланс рисков остается отрицательным из-за неопределенности в области здравоохранения, экономики и политики.

По последним данным, в Латвии подтверждено 739 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять пациентов скончались.

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