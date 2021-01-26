На Украине впервые обнаружили хантавирус

На территории Украины впервые выявили случай заражения хантавирусом, передает «Страна.ua».

Вирус подхватил житель Львовской области, сообщил главный санитарный врач региона. Мужчина обратился в больницу с жалобами на высокую температуру, незначительные кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице и мышцах. У пациента заподозрили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которую вызывает хантавирус. Анализ подтвердил диагноз.

Переносчиком хантавируса являются крысы. От человека к человеку болезнь передается редко. Зараженный рассказал, что в доме у него были крысы. Пациента уже выписали домой.

В России летом прошлого года нашли редкий вид опасных для жизни хантавирусов. Ученые Томского государственного университета и Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнаружили редкий и малоизученный хантавирус Altai, который вызывает геморрагическую лихорадку. Опасную для жизни инфекцию переносит один из видов землероек, называемый бурозубками.

На Украине с начала пандемии коронавируса было выявлено почти 1,2 миллиона случаев COVID-19. Умерли 22 057 зараженных, выздоровели почти 966 тысяч.