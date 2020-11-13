В Германии выявили случай передачи хантавируса от крысы к человеку

Ученые клиники «Шарите» (Charite) в Германии подтвердили первый случай передачи хантавируса «Сеул» к человеку от крысы. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Работая с коллегами из института Фридриха Леффлера, специалисты клиники выявили вирус у молодой пациентки и ее крысы. После того, как у женщины проявились симптомы острой почечной недостаточности, ее госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии. Серологическое тестирование диагностировало у пациентки хантавирусную инфекцию, однако уточнить разновидность хантавируса не удалось. Особая техника молекулярной диагностики позволила подтвердить факт инфицирования женщины и грызуна.

Ученые отметили, что изначально вирус появился в Азии. По их версии, в Европу его принесли проникшие на суда дикие крысы. Отмечается, что в ФРГ хантавирус выявлен впервые. Специалисты выразили опасения, что выступающие в качестве переносчиков вируса крысы способны распространить его практически по всему миру. В связи с этим они призвали владельцев грызунов быть бдительными.

В марте 2020 года в Китае умер мужчина, у которого был диагностирован хантавирус. Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун.

Хантавирусы — семейство вирусов, обнаруженное еще 40 лет назад, при этом отдельные представители встречались еще раньше. Носителями вируса являются грызуны, однако не исключено инфицирование человека — это возможно в том случае, если в дыхательные пути или пищеварительный тракт попадут выделения зараженных животных. Симптомы инфекции сходны с гриппом или простудой. В тяжелых случаях может наблюдаться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.