Россия заняла второе место в мире по заражению хантавирусом

Россия находится на втором месте в мире по заболеваниям, вызываемым хантавирусами, уступая Китаю, напоминают «Известия».

Газета пишет, что в число опасных российских регионов входят Поволжье, Башкортостан и Сочи. Особенно тяжелая ситуация сложилась зимой 2019 года в Саратовской области, когда в местном природном парке «Кумысная поляна» заразились около трех тысяч человек.

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Издание отмечает, что в настоящее время в России созданы тесты для выявления хантавирусов и соответствующая вакцина, клинические испытания которой не завершены. Газета напоминает, что условием начала пандемии, связанной с распространением хантавируса, является его передача от человека к человеку, тогда как пока зафиксированы пути передачи хантавируса человеку от грызунов и летучих мышей (через пыль).

В марте в Китае мужчина умер от хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса.

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