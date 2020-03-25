Унесший первую жизнь хантавирус сравнили с коронавирусом

Объяснена опасность хантавируса — инфекции, от которой 24 марта была зафиксирована первая смерть человека. Об этом в комментарии Ura.ru рассказал вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.
Специалист сравнил опасность хантавируса с коронавирусом, которым за последние месяцы заразились более 425 тысячи человек, почти 19 тысяч скончались. По его словам, хантавирус менее опасен для человека, чем SARS-CoV-2, так как он не способен так быстро распространяться и превращаться в пандемию.
Тем не менее хантавирус может угрожать здоровью уже зараженных людей. В частности, он вызывает разные осложнения и поражает органы. В России самый распространенный хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с поражением почек, добавил Альштейн.
Он пояснил, что хантавирус передается через контакты с животными, укусы некоторых видов летучих мышей, а также через пыль. Основные переносчики заболевания — мыши-полевки и другие грызуны.
Ранее сообщалось о смерти первого человека от хантавируса. Житель китайской провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, который направлялся в Шаньдун.
Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Тем не менее такие случаи встречаются, но зафиксированы только на территории Аргентины и Чили.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения