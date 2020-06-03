В России нашли редкий вид опасных для жизни хантавирусов

Ученые Томского государственного университета и Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые обнаружили редкий и малоизученный хантавирус Altai, который вызывает геморрагическую лихорадку. Опасную для жизни инфекцию переносит один из видов землероек, называемый бурозубками, сообщается на сайте университета.

Исследователи выявили вирус в биоматериале, собранном в 2019 году. Они выделили геном инфекционного агента и описали его, что необходимо для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем и поиска способов лечения и профилактики вызываемой им болезни.

Заражение происходит через контакт человека с мелкими млекопитающими, например, рыжей полевкой и полевой мышью. При этом развивается лихорадка с почечным или легочным синдромом. В группу риска входят владельцы дачных участков и частных домов, рыбаки, охотники, туристы. В 2019 году в Саратовской области произошла крупнейшая вспышка геморрагической лихорадки за два десятилетия, при которой заразились примерно полторы тысячи человек.

На данный момент выявлено около 40 видов хантавирусов. При этом известны только единичные случаи передачи инфекции от человека к человеку. Для профилактики болезни необходимо соблюдать правила личной гигиены.

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