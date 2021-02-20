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Вирусолог сравнил третью российскую вакцину со «Спутником V»

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Российские вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V» различаются между собой, так как сделаны по разным технологиям. Препараты в разговоре с телеканалом «360» сравнил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что векторный «Спутник V» сделан по форме аденовируса. Третья отечественная разработка «КовиВак» — это цельновирионная вакцина. «Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться», — пояснил ученый.

Альтштейн указал, цельновирионные вакцины хорошо известны в мире. Впервые этот принцип был применен при создании препарата в Китае весной 2020 года.

Вакцина «КовиВак» была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН и зарегистрирована 20 февраля. Она сделана на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2.

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