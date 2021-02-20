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Названы противопоказания для прививки третьей российской вакциной от COVID-19

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Вакцинация третьим российским препаратом от COVID-19 «КовиВак» от центра Чумакова противопоказана беременным, а также женщинам в период грудного вскармливания. Об этом говорится в инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных средств Минздрава.

При хронических инфекционных заболеваниях прививку можно сделать в период ремиссии.

Ранее стало известно, что с осторожностью препарат надо применять при наличии в том числе хронических заболеваний печени, почек, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта.

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали 20 февраля, об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Она разработана на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2. Препарат может храниться при температуре плюс 2-8 градусов, его срок годности составляет полгода.

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